7 mila firme in due giorni contro la riforma sanitaria Moratti-Fontana

Sono già oltre settemila le firme raccolte a due giorni dal lancio dalla petizione al ministro della salute affinché blocchi la riforma sanitaria della Lombardia, approvata alla fine di novembre del 2021 dal consiglio regionale. La petizione è stata promossa da Medicina Democratica e dal Coordinamento lombardo per il diritto alla salute.

"La sanità lombarda necessita da anni di una revisione profonda, per le ragioni da tempo denunciate, e che la pandemia ha fatto esplodere, con gravi conseguenze che tutti stiamo pagando. E' arrivato il momento: se non ora, quando? Chiediamo che il ministero e il governo ascoltino le richieste delle associazioni e dei cittadine/i e intervengano per bloccare la legge Moratti-Fontana e per disporne una revisione sostanziale: occorre ribaltare il modello proposto, che penalizza gravemente le fasce più deboli della popolazione i redditi più bassi", hanno dichiarato Marco Caldiroli e Angelo Barbato del coordinamento.

Tra le controproposte, un forte governo pubblico della sanità, una medicina territoriale in bacini d'utenza limitati, le case e gli ospedali di comunità esclusivamente pubblici e finalizzati non ad utili economici, liste d'attesa trasparenti e contenute attraverso assunzioni straordinarie di personale medico nelle strutture pubbliche, eliminazione della libera professione all'interno delle strutture pubbliche, Rsa inserite nel servizio sanitario nazionale.

Secondo il coordinamento, la legge Moratti-Fontana si pone contro i principi della riforma sanitaria nazionale del 1978, improntata all'uguaglianza e all'universalità. La riforma del centrodestra lombardo, in particolare, avrebbe un "approccio 'ospedalicentrico' e sbilanciato a favore delle strutture private".