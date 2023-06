Philips festeggia 100 anni a Milano e regala 6 defibrillatori alla città

Sei defibrillatori da installare nel Parco Nord di Milano. È quanto ha donato Philips alla città per celebrare il suo primo secolo di storia nella metropoli lombarda. Nel 1923, infatti, nasceva a Milano la Philips società anonima italiana, filiale dell’azienda olandese fondata da Gerard, Frederik e Anton Philips, che già a partire da fine ‘800 illuminava parte del mondo con le sue lampadine a incandescenza.

La festa per i 100 anni dell'azienda tecnologica - che tra le altre cose ha inventato il cd nel 1982 - si è svolta nella giornata di giovedì 22 giugno. "La nostra è la storia di un’azienda che ha saputo reinventarsi nel tempo, mantenendo inalterata la capacità di stimolare il progresso attraverso soluzioni dirompenti e all’avanguardia - ha spiegato Andrea Celli, managing director di Philips Italia -. Oggi la nostra ambizione è di supportare un ecosistema salute che poggi sui pilastri di un’innovazione tecnologica che sia al contempo digitale, sostenibile e umana, dove le persone -consumatori, medici o pazienti - siano davvero al centro. Un obiettivo realizzabile solo attraverso un sistema virtuoso che connetta competenze e know-how diversi e complementari, all’insegna di una visione comune, per scrivere i prossimi 100 anni di futuro, insieme".

Philips a Milano, cosa veniva prodotto e cosa fa

A partire dagli anni ’30, Philips ha aiutato le persone a comunicare nell’etere con la radio e le Tv, prodotte nelle fabbriche di Monza, che già si distinguevano all’epoca per l’alto livello di automazione; ha cambiato il mondo della musica, prima con le musicassette (1963) poi con l’invenzione del Cd (1982) ed è entrata nelle case delle persone con oggetti di uso quotidiano e piccoli elettrodomestici.

Negli anni ’70 ha sviluppato sistemi per la raccolta ed elaborazioni dei dati usati all’aeroporto di Linate di Milano e ha introdotto in ambito sanitario nuove tecnologie per la diagnostica, supportando i medici a fare analisi più accurate. Nel 1992 ha brevettato il primo “high performance acoustical cleaning device” ovvero uno spazzolino per l’igiene orale con tecnologia sonica. Nel 2006 ha presentato il primo scanner al mondo con raggi X 3D.

"Oggi l’azienda continua a investire oltre il 10% del fatturato in ricerca e sviluppo - nel 2022 è stata la principale candidata europea nella categoria medtech e la seconda a livello mondiale per la presentazione di brevetti - per creare quell’innovazione significativa che mette le persone al centro, dalla prevenzione alla diagnosi, dal trattamento fino alle cure domiciliari", si legge in una nota dell'azienda.

“Milano è culla per le imprese che fanno innovazione, come testimonia la straordinaria storia di Philips - ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala -. Cento anni fa la città aveva una forte vocazione industriale, oggi rimane un grande polo del terziario avanzato, con grandi centri di ricerca e sviluppo, grazie alle sue università, alle start up connesse al mondo imprenditoriale. Aziende come Philips hanno un ruolo chiave nel favorire il trasferimento tecnologico sul territorio e al mercato, a beneficio della collettività. Ringrazio Philips Italia anche per l’impegno di rendere Parco Nord Milano un luogo cardioprotetto”.