Nuove ztl, diesel al bando e più bici: cosa prevede il 'Piano aria' di Milano

L'obiettivo, dichiarato, è uno: avere una città "carbon neutral". E per questo nei mesi e negli anni che verranno la soluzione sarà lasciare sempre più spazio a pedoni, bici e monopattini e sempre meno alle auto. Il consiglio comunale di Milano lunedì ha approvato, con 28 voti favorevoli e 12 contrari, il "Piano aria e clima", il documento di visione strategica per l’adattamento della città ai cambiamenti climatici e per il raggiungimento, nell'arco del periodo 2021-2050, dell’azzeramento delle emissioni climatiche.

Il capoluogo meneghino, ha fatto sapere palazzo Marino, "punta su transizione ambientale, sostenibilità e attenzione alla salute di cittadini e cittadine per combattere la crisi climatica e ambientale, mitigarne gli effetti e disegnare il futuro". Presentato in Aula il 10 gennaio scorso, il provvedimento è stato inserito in programma per 13 sedute, accompagnato da oltre 800 emendamenti e adesso è diventato ufficiale.



Il "Piano", hanno spiegato dal comune, "è diviso in cinque ambiti – salute, connessione e accessibilità, energia, adattamento ai cambiamenti climatici, consapevolezza – e per ciascun ambito vengono pianificate azioni volte a migliorare la qualità della vita in città: dall’abbattimento delle emissioni inquinanti al raggiungimento della neutralità carbonica, passando per il contenimento dei rischi legati al cambiamento climatico, la valorizzazione dell’economia circolare e sostenibile sino all’adozione di stili di vita consapevoli e responsabili. Azioni sistemiche e sinergiche rivolte a tutti i cittadini con una particolare attenzione a chi è più fragile per età, situazione socio-economica e stato di salute".

Niente diesel in Area B e più Ztl

Tra gli interventi più rilevanti introdotti dall’applicazione dal "Piano aria clima" c’è la graduale creazione di una "città ciclopedonale, una città a 30 km all’ora, in linea con la visione di una città carbon neutral capace di contrastare i cambiamenti climatici, che limiti in maniera sostanziale il traffico veicolare". Proprio per questo a partire da ottobre 2022 verranno gradualmente esclusi dall’accesso in città i veicoli considerati più inquinanti, a cominciare dai diesel Euro 5.



Per favorire la graduale riduzione dell’emissione di CO2 sino al 45% entro il 2030 "viene, inoltre, dato avvio alla riqualificazione energetica degli edifici del patrimonio pubblico, a cominciare dal progetto pilota che prevede la graduale installazione di oltre 60mila mq di pannelli fotovoltaici pari a 10Mw a copertura dei consumi energetici dell’Amministrazione in scuole, case popolari e uffici pubblici. Sempre in tema di risparmio energetico fondamentale sarà anche il sostegno alle azioni di manutenzione e controllo degli impianti termici privati sulla scia di quanto già posto in essere con il 'bando caldaie' rivolto alle famiglie milanesi", ha ricordato il comune.

E ancora: "Il contrasto ai cambiamenti climatici e il contenimento dell’innalzamento delle temperature urbane verranno attuati anche attraverso la riduzione del fenomeno delle isole di calore, attraverso la depavimentazione dei suoli, la tutela e la valorizzazione degli spazi verdi. Le linee guida previste dal piano prevedono il costante incremento del verde urbano e per questo verranno implementati progetti già in essere come ForestaMi che, ad oggi, ha messo a dimora oltre 280mila alberi su tutto il territorio metropolitano, oltre a sostenere la realizzazione di tetti e pareti verdi in città. Valorizzato e connesso anche il sistema dei parchi e dei giardini con il loro patrimonio di biodiversità".

Previsto - ha proseguito palazzo Marino in una nota, "anche un impegno maggiore nelle azioni di depavimentazione di aree oggi adibite a parcheggio, quali ad esempio i parterre alberati dei viali cittadini, che dovranno diventare spazi verdi e fruibili, in grado di favorire il raffrescamento della città e l’assorbimento delle acque piovane sulla scia di quanto sta avvenendo con la riqualificazione di via Pacini o grazie al progetto School Oasis che prevede la rigenerazione degli spazi esterni delle scuole e la creazione di aree verdi attrezzate in grado di accogliere studenti e residenti dopo gli orari di lezione, coinvolgendo almeno una scuola per ogni municipio entro il 2030". E sempre in tema di auto "per le aree sensibili, limitrofe a scuole e ospedali, si dovrà privilegiare fin dal prossimo anno la realizzazione di aree che consentano l’accesso privilegiato a pedoni, bici e monopattini sino a divenire vere e proprie Zone 30" e contemporaneamente "verranno create ampie zone a traffico limitato in ogni quartiere".

“Grazie all’approvazione definitiva del Pac da parte del consiglio comunale - ha commento l’assessora all’ambiente e verde, Elena Grandi - ora l’amministrazione, gli operatori economici e sociali, i cittadini e le cittadine hanno a disposizione uno strumento fondamentale per pianificare, indirizzare e attuare un modello di sviluppo urbano sempre più resiliente e verde, che porti Milano a essere una città carbon neutral nel 2050 così come indicato dalle direttive europee e a rispettare i limiti dei livelli di inquinanti che l’Oms ha da qualche mese reso più stringenti. Si tratta quindi di azioni non più procrastinabili. Azioni richieste con forza anche dalla cittadinanza che ha contribuito in maniera sostanziale alla messa a punto del documento”.

“Nel Pac - ha proseguito l’assessora - sono indicate, e sottoposte a verifiche temporali, le azioni e gli interventi che dovranno vedere attuazione in vista di una città sempre più sostenibile, verde, accogliente, inclusiva. Azioni che andranno ad incidere positivamente anche sui regolamenti e sui piani della mobilità e di governo del territorio. Il piano, unitamente alle risorse di cui potremo disporre attraverso i finanziamenti del PNRR, sarà lo strumento con cui Milano potrà vincere la grande sfida che abbiamo di fronte, quella di fare della nostra città un modello per la transizione ecologica”.