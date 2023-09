Più case in housing sociale a Milano

Approvato dal consiglio comunale di Milano il piano sulla casa per il triennio 2023-2025, che la giunta aveva emanato a maggio. Tra le novità, la riserva di una quota al social housing per i grandi interventi di edilizia privata (ma anche più piccoli di quanto ora previsto) e il potenziamento del progetto 'Casa ai lavoratori', con cui si selezionano appartamenti di edilizia residenziale pubblica che verranno assegnate ai lavoratori a patto che le ristrutturino a loro spese, con scomputo sul canone.

Le due novità erano contenute in emendamenti e ordini del giorno presentati dal Partito democratico durante la discussione del piano in consiglio comunale. Il primo obiettivo è quello di diffondere ancor più il cosiddetto housing sociale. Finora i progetti privati superiori a 10mila metri quadrati dovevano destinare il 40% delle loro costruzioni all'housing sociale, mentre d'ora in avanti questa quota dovrà essere riservata dai progetti superiori a 5mila metri quadrati.

Il progetto 'Case ai lavoratori' è l'altro fronte: si tratta di un'idea elaborata da poco dalla giunta, per assegnare (al momento) 300 case popolari vuote e da ristrutturare (ma in prospettiva 2mila alloggi) a lavoratori che si impegnano a eseguire i lavori per poi pagare un canone di locazione più basso. Grazie a una correzione del testo originale, il Pd ha proposto e ottenuto di prevedere che alcuni di questi appartamenti siano assegnati a lavoratori con stipendi più bassi.

Torna poi in auge l'agenzia pubblica Milano Abitare, che si chiede di potenziare per renderla davvero un fondamentale punto d'incontro tra domanda e offerta di abitazioni in edilizia sociale. E infine si chiede alla giunta di Milano di sedersi a un tavolo con la Regione Lombardia e il ministero della Difesa per progettare insieme un nuovo utilizzo di strutture come l'ex ospedale militare di Baggio, ora in gran parte non utilizzato, in modo magari da trasformarlo in uno studentato.