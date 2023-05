Hinterland, meno Airbnb e alloggi a chi li ristruttura: il piano anti caroaffitti

Guardare alla città metropolitana, ridurre gli affitti brevi e potenziare gli alloggi popolari, assegnando alcuni di quelli sfitti ai lavoratori che si impegnano a ristrutturarli in cambio di un canone agevolato. Sono alcuni dei punti inclusi nella 'nuova strategia per la casa', il documento che la giunta del Comune di Milano ha appena approvato contro il problema del caroaffitti.

Dopo giorni di discussioni e proteste degli studenti, Palazzo Marino ha stilato un elenco per individuare nuove soluzioni abitative, tenendo conto anche dei risultati del Forum dell'abitare dello scorso marzo. Si parte dall'idea che la questione alloggi debba essere affrontata in un'ottica che includa l'hinterland, territorio dove l'offerta di appartamenti è maggiore e con prezzi più contenuti.

"È sempre più necessaria l’introduzione di una normativa che limiti gli affitti brevi turistici in favore di quelli 'lunghi' a disposizione di studenti e lavoratori - si legge poi in una nota sul piano -. Nel documento si chiede un intervento immediato con una legge sugli affitti brevi sul modello già previsto per Venezia. Si tratta di una richiesta portata avanti da Milano e altre 13 città ad alta tensione abitativa".

E ancora, la strategia del Comune include un progetto che punta ad assegnare 2mila case popolari sfitte a lavoratori che le ristruttureranno in cambio di un affitto agevolato. "Questo modello virtuoso - fa notare l'amministrazione comunale - può contribuire a ripopolare migliaia di case di proprietà comunale o regionale attualmente vuote". La strategia prevede inoltre un potenziamento del numero di case popolari, che si vorrebbe passassero da 22 a 25mila entro il 2030 e che verrebbero affidate in gestione a un nuovo ente, chiamato Società casa. Da Palazzo Marino, infine, anche un 'contributo alla natalità' sotto forma di un bonus da 9mila euro (250 mensili) per i genitori under 35 che vivono in affitto con un figlio nato o adottato nel 2023.