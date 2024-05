Concerti a San Siro, la 'zona rossa' e le strade chiuse al traffico

Parte stasera, con il concerto dei Metallica, il piano per alleggerire il traffico e ovviare al problema della sosta selvaggia durante i live show milanesi. Sono previste due zone, una rossa dove è vietata la circolazione dei non residenti, e una verde di pre-filtraggio presidiata dalla polizia locale. Inoltre, è prevista la presenza massiccia di mezzi per la rimozione forzata delle auto in sosta vietata. Il piano prevede il potenziamento dei mezzi pubblici.

La zona rossa

L'area interdetta ai non residenti comprende l'ippodromo, il Parco di Trenno e una parte del relativo quartiere. La zona rossa è delimitata da via Mafalda di Savoia, via Montale, Ippodromo, via Pinerolo, via Harar, via Novara, Cascina Bellaria, via Fratelli Gorlini e via Lampugnano. Dalle 7 del mattino del giorno del concerto l'accesso è limitato ai soli residenti, ai mezzi di soccorso, di pubblica utilità, alle forze dell'ordine, ai disabili accreditati e, ovviamente, agli organizzatori dell'evento.

La zona verde

L'area di pre-filtraggio riguarda la zona a nord dell'ippodromo della Maura. Qui la circolazione è consentita, ma è previsto un presidio della Locale. La zona verde è delimitata dalle vie Cilea, piazza Bonola, Cechov, Natta, Sant'Elia, Diomede e Ippodromo, e comprende dunque i quartieri Bonola-Betti e Lampugnano.

Per i residenti

Ai residenti del quartiere QT8 è suggerito l'accesso da piazzale Stuparich. Ai residenti del quartiere Trenno è consigliato l'accesso da via Novara e via Cascina Bellaria. Ai residenti del Gallaratese, che provengono dalle autostrade A4, A8 e A9, si consiglia di utilizzare l'uscita viale Certosa e proseguire per viale Certosa, via Gallarate e via Bolla; per chi proviene dal centro di Milano si suggerisce la stessa direttrice. Per chi proviene dalla Tangenziale Ovest, infine, si suggerisce l'uscita Molino Dorino per poi proseguire in via Borsa o via Appennini.

Il piano concerti

Per garantire ai residenti di San Siro minori disagi il Comune di Milano ha deliberato, lo scorso 3 maggio, un piano concerti che contiene una serie di regole: non più di 78.500 persone tra stadio Meazza e i due ippodromi contemporaneamente, sospensione dei concerti per almeno due giorni nei tre siti contemporaneamente in ciascuna settimana di programmazione e non più di 15 concerti in deroga ai limiti acustici di legge nei due ippodromi.