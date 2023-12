2 milioni di nutrie in Lombardia, nuovo piano per eradicarle

Pronto un piano regionale per eradicare e contenere le nutrie. Entrerà in vigore il primo gennaio 2024 e durerà fino al 2026, con uno stanziamento di un milione e 200mila euro in favore di province e città metropolitana milanese. La delibera apposita è stata approvata giovedì dalla giunta regionale. "Prosegue il lavoro che, da tempo, impegna la Regione e gli enti locali per contrastare questa specie invasiva", commenta Alessandro Beduschi, assessore all'agricoltura.

Le nutrie in Lombardia supererebbero i 2 milioni di esemplari. L'attività di controllo dal 2020 al 2022 ha portato all'eliminazione di 210mila capi. Per il piano triennale che durerà fino al 2026, con 400mila euro all'anno, il 10% delle risorse sarà ripartito in parti uguali tra province e città metropolitana, mentre il 90% sarà assegnato proporzionalmente sulla base dei dati storici dell'ultimo triennio.

"È un incentivo all'impegno di tutti i territori", spiega Beduschi aggiungendo che scriverà a tutti i sindaci, sollecitandoli ad attiversi al massimo. Il piano prevede, tra l'altro, l'equiparazione al contenimento del cinghiale. Le province potranno istituire delle 'centrali operative' di coordinamento con prefetture, comuni, consorzi di bonifica, associazioni agricole e venatorie, per monitorare i risultati e condividere obiettivi. I corsi per operatori abilitati al controllo della nutria verranno erogati anche online.