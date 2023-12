Il piano per garantire sicurezza a Milano in vista del Natale

Un piano speciale di vigilanza e sicurezza a Milano, in vista delle festività natalizie che comportano una maggiore affluenza di persone nei luoghi pubblici. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, si è riunito appositamente mercoledì mattina per discutere di questo ed elaborare una pianificazione dei controlli del territorio.

Secondo quanto riferisce la prefettura, si punterà soprattutto ai luoghi commerciali e turistici, ma anche a quelli di ritrovo giovanile e alle aree con mercatini e fiere natalizie. È stato poi deciso di innalzare i livelli di attenzione sugli obiettivi istituzionali, sulle stazioni ferroviarie, sugli aeroporti e sulle metropolitane. Attenzione speciale anche per i luoghi di culto, come il Duomo e Sant'Ambrogio.

Un altro capitolo riguarda i fuochi e i botti illegali. Su questo sono state sensibilizzate le forze dell'ordine, in modo che svolgano attività di prevenzione. Approvato infine il piano di emergenza neve, insieme ai gestori stradali, alle forze di polizia e ai vigili del fuoco.