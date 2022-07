Cos'è il piano della Regione per l'uso 'consapevole' dell'acqua

Usare l'acqua in modo consapevole, razionale e, soprattutto, sostenibile. Questo l'obiettivo che il piano di Regione Lombardia vorrebbe raggiungere per far fronte alla siccità e per il quale ha approvato il nuovo atto di indirizzo per l'impiego e la tutela della risorsa idrica del territorio.

La proposta è stata elaborata tenendo conto dell'esigenza di recepire le novità apportate dal piano di gestione delle acque del distretto idrografico padano 2021, dando continuità all'attuale piano vigente. A essere introdotti, tuttavia, sono "alcuni elementi innovativi e strategici" per la protezione e il risanamento degli ecosistemi acquatici.

Il nuovo Piano di tutela regionale delle acque "dovrà essere sviluppato in coerenza con gli obiettivi della pianificazione di distretto idrografico" e l'azione regionale, si legge in una nota del Pirellone, "sarà focalizzata sul contrasto alla scarsità idrica" e recepirà gli indirizzi nazionali ed europei in tema di sviluppo sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e biodiversità.

Tra i punti centrali del nuovo Piano (2023-2028) quelli che riguardano, ad esempio, l'individuazione dei corpi idrici di riferimento come laghi, fiumi e torrenti. Previsto, inoltre, il rafforzamento del ruolo dei consorzi di bonifica per la tutela delle acque e come fornitori di servizi idrici.