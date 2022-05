Il comune ha regalato piantine per rendere più belli i balconi di Milano

Diffondere la cultura del rispetto e della cura del verde contribuendo nel contempo a rendere più bella e sostenibile la città, a partire dai balconi e dai davanzali domestici. Questo l'obiettivo di “Balconiamo”, l’iniziativa ideata da Cia agricoltori Milano in collaborazione con Mm e patrocinata dal Comune di Milano che si pone l’obiettivo di promuovere la cura e la conoscenza delle piante stagionali e perenni, la loro bellezza, la capacità di incrementare la biodiversità.

Sabato mattina, presso la Cascina nascosta del parco Sempione, a cittadini e ai rappresentanti di associazioni, enti, istituzioni accademiche e fondazioni benefiche sono stati distribuiti i primi kit composti da piante ornamentali, aromatiche e da frutto oltre a tutto ciò che è necessario per la pratica del giardinaggio amatoriale.

Nel corso della mattinata, le persone presenti hanno potuto sentire, dalla voce di esperti, agronomi e professionisti del verde, consigli utili su come prendersi cura delle proprie piante domestiche a cominciare dalla scelta delle specie più adatte per arrivare alla corretta esposizione al sole o alla quantità di acqua di cui necessitano. Nozioni fondamentali per garantire una lunga vita alle piante, specialmente in contesti urbani.

"Balconiamo" è parte del progetto coltiviamo Benessere nel quadro del quale Cia ha già realizzato due iniziative: "Braccia prestate all’agricoltura", in collaborazione con il liceo classico Parini dedicato ai giovani, e la “Guida agli alberi di Milano”, che ha come fine quello di far conoscere il ricco patrimonio arboreo milanese.