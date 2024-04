Alle porte di Milano c’è una “discarica” condivisa

Tecnicamente è di Corsico, ma alla piattaforma ecologica di via Monferrato angolo via Sella potranno entrare anche i milanesi. Lo hanno deciso di comune accordo le amministrazioni dei due comuni.

“L’accordo testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’incrementare le riciclerie cittadine, lavorando in sinergia con i comuni della Città Metropolitana e consentendo ai cittadini e alle cittadine milanesi di usufruire di un nuovo centro di raccolta a cui mediamente si rivolgono per conferire i rifiuti circa 1.800 utenti a settimana con una media di circa 100 tonnellate di rifiuti settimanali - si legge in una nota di palazzo Marino -. Con questa iniziativa, si intende inoltre scongiurare l’abbandono illecito di materiali e beni obsoleti in strada”.

L’accordo avrà la durata di nove mesi e un costo stimato di circa 400mila euro (per il Comune di Milano) e garantisce un ampliamento degli orari di apertura al pubblico, tutti i giorni dalle 8 alle 20, rispetto agli orari attuali. La sperimentazione, che si inserisce nel solco di una gestione dei rifiuti sempre più orientata alla scala sovracomunale, superando l’attuale frammentazione nella raccolta e nello smaltimento a favore di una gestione d’ambito coordinata a livello metropolitano, partirà il 1° giugno di quest'anno.