Piazza Castello è pronta, l'apertura entro la primavera

L’area pedonale di Piazza Castello è quasi pronta. Il percorso che collega il Duomo al Castello Sforzesco passando per via Dante è stato ristrutturato e completato. All’appello mancano solo la seduta davanti all’ingresso del Castello e il riposizionamento dei due chioschi. La chiusura definitiva del cantiere è prevista entro la primavere, dopo tre anni di ritardi. I lavori erano stati presentati nel 2017, iniziati poi nel luglio 2021.

Sebbene il termine dei lavori sia stato più volte rimandato, basti pensare che a settembre era stata annunciata la chiusura del cantiere entro due mesi, la pedonale è terminata. A caratterizzare la zona, riqualificata anche grazie ai fondi del Pnrr, un grande spazio dedicato interamente alle persone e al verde.

Sono stati realizzati tre nuovi filari di alberi, con la posa di una nuova pavimentazione in granito bianco di Montorfano e nuovi arredi. È stata completata la riqualificazione di via Beltrami e la sistemazione del lato di via Lanza e via Quintino Sella con la sostituzione dell’asfalto con calcestre.