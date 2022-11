Piazza Gramsci sarà riqualificata

Sarà riqualificata piazza Gramsci, in zona corso Sempione a Milano. Nella giornata di giovedì 10 novembre il consiglio comunale di Milano ha approvato all'unanimità una mozione a firma del consigliere del Partito Democratico Alessandro Giungi che chiede agli assessori competenti di provvedere a un piano di riqualificazione complessivo della piazza e di inserire l’intervento tra le priorità del piano triennale delle opere pubbliche.

"La piazza versa in pessime condizioni – ha spiegato Giungi durante il suo intervento - . A partire dalla fontana, che non ha mai potuto funzionare perché perde e l’acqua va nei garage sottostanti. Poi la pavimentazione in cubetti di porfido è molto ammalorata e ostacola il movimento dei cittadini con problemi di deambulazione e disabilità – una carrozzina è impossibilitata ad accedervi". "Inoltre – ha proseguito il consigliere dem – c’è il problema della sosta selvaggia. Il Municipio 8 aveva posizionato dei dissuasori che sono stati poi divelti dai vandali".



Giungi ha poi ricordato che "l’azione sulla piazza è quanto mai urgente in quanto il Municipio 8 già nel 2017 aveva chiesto di inserirla tra le priorità del piano triennale delle opere pubbliche e nel luglio 2018 il Comune di Milano aveva approvato un’odg per chiederne la riqualificazione". L’assessore alla Mobilità, Arianna Censi, ha espresso il parere positivo della giunta sottolineando che sul tema "si interfaccerà presto con il Municipio".