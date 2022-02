Nuova vita per piazza Minniti: diventerà più accogliente

La riqualificazione di piazza Minniti, all'Isola, passerà attraverso il patto di collaborazione firmato dal comune di Milano con alcune associazioni: Harples Roller Derby Milano ASD, ShareRadio radio web, le Associazioni Genitori Confalonieri, Medionauta e Linfa. Diventerà, da parcheggio, una 'piazza tattica', dopo essere stata recentemente pedonalizzata nell'ambito del progetto Clear. Accoglierà bambini e ragazzi delle scuole attraverso attività ludiche, sportive e culturali, con momenti educativi su tematiche di attualità, in accordo con i plessi scolastici, e con lezioni aperte di differenti sport, laboratori teatrali e musicali.

Tra chi collaborerà all'utilizzo sociale della piazza, troviamo Harples Roller Derby, una delle prime squadre italiane e l’unica milanese in questo sport di contatto su pattini a rotelle quad (Roller Derby) che conta circa 25 atlete, di cui alcune fanno parte della Nazionale italiana. In questi anni ha organizzato attività di animazione sui pattini e si impegnerà a programmare lezioni di pattinaggio ogni giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 19.30, insieme ad altri eventi di promozione sportiva.

L’Associazione Genitori Confalonieri sarà protagonista, invece, attraverso iniziative ed eventi ludico/didattici per i bambini della scuola oltre che con giornate dedicate a particolari tematiche. Medionauta e Linfa promuoveranno laboratori creativi, gruppi di lettura, pomeriggi di gioco e attività di danza.

Nuove attività per rendere la piazza più accogliente

"Piazza Minniti è un’area di grande potenzialità - dichiara l’assessora ai servizi civici con delega alla partecipazione Gaia Romani - e sono molto felice che diventi oggetto di un patto di collaborazione che la porterà a migliorare il suo volto e ad aprirsi, ancora di più, alla collettività. Attraverso un percorso di co-progettazione, le associazioni daranno vita a nuove attività per rendere la piazza ancora più rigenerata e accogliente. La Milano che vogliamo è una città sempre più partecipata dalle cittadine e dai cittadini, veri motori del cambiamento e della valorizzazione dei nostri quartieri".

"Questo è un patto di collaborazione a cui teniamo particolarmente - afferma la presidente del municipio 9 Anita Pirovano - perché ha come fine la totale fruibilità dello spazio pubblico da parte di bambini e ragazzi del quartiere, liberando la piazza dalle auto per offrirla al tempo libero, alla socialità, al gioco, allo sport. Lavoreremo con la cittadinanza attiva per perseguirlo e per assicurarne la migliore riuscita. L'obiettivo è quello di bandire la sosta selvaggia e di introdurre elementi di arredo urbano come tavoli da pic-nic e da ping-pong, così da rendere la piazza più piacevole e vivibile".