Piante e tavoli da ping pong, come cambia uno spiazzo davanti a una scuola di Milano

Un nuovo intervento di urbanistica 'tattica' sarà effettuato, a Milano, in via Arturo Graf, in zona Quarto Oggiaro. Il progetto, denominato 'Piazza Graf aperta per le scuole', riguarda la riconfigurazione della piazza scolastica di via Graf, valorizzando lo spazio davanti agli istituti (c'è una scuola d'infanzia, una primaria e una secondaria di primo grado).

Gli interventi previsti consistono nella pedonalizzazione di una parte dell'area parcheggio antistante ai tre plessi scolastici, nella posa di nuovi arredi urbani e piante in vaso e nella colorazione del manto stradale secondo un disegno elaborato dai tecnici comunali e dai soggetti che hanno proposto l'intervento: la scuola stessa e poi l'associazione Wau e i comitati dei genitori.

Mentre il Comune di Milano (coinvolto anche il Municipio 8) predisporrà la sistemazione della viabilità, l'associazione Wau si occuperà di fornire il materiale e le vernici per il disegno artistico, nonché di fornire e collocare 2 tavoli da pic-nic, un tavolo da ping pong, 2 rastrelliere e piante in vaso. Le iniziative per 'rivitalizzare' la piazza come spazio sociale, poi, saranno prese sia dal Municipio 8 sia da tutti i soggetti che hanno firmato il patto di collaborazione, incluse le scuole.

L'intervento si colloca nella seconda fase (espressamente dedicata alle scuole) del progetto 'Piazze aperte in ogni quartiere', con oltre 40 interventi realizzati tra il 2018 e il 2022 e più di 25mila metri quadrati resi pedonali e trasformati in spazi pubblici e luoghi d'aggregazione innovativi.