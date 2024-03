I 900 mq davanti a tre scuole pronti a diventare una piazza tattica

Domenica 24 marzo, in via Graf 74 alle ore 11, iniziativa promossa dal Comune di Milano nell’ambito del progetto di urbanismo tattico "Piazze Aperte per ogni scuola".

L’area di 900 metri quadri antistante alle tre scuole dell’istituto comprensivo statale Trilussa verrà colorata da decine di volontari di WAU! Milano, alla presenza delle assessore Elena Grandi (Verde) e Gaia Romani (Partecipazione) e di Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8.

Al lavoro con rulli e pennelli anche Cristian Trio, con la sua squadra di Dyanema, il comitato genitori e gli studenti. Nel nuovo spazio rigenerato verranno posizionati anche nuovi arredi, fioriere e rastrelliere per le biciclette ad uso degli abitanti del quartiere.