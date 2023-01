Piazzale Loreto: la riqualificazione entro il 2026

Si chiama Loc, Loreto Open Community, ed è uno spazio pubblico di "ascolto e informazione" aperto martedì 17 gennaio in via Porpora 10 a Milano. Servirà a far conoscere da vicino il cantiere di piazzale Loreto, che si trasformerà fino ad avere un volto totalmente nuovo entro il 2026, l'anno delle olimpiadi invernali. Nello spazio, fortemente voluto da Nhood Italia, il soggetto che trasformerà la piazza, i cittadini potranno anche partecipare, da marzo, a incontri sulle tematiche emerse dalla continua attività di ascolto del territorio: verde urbano, mobilità, flussi di traffico e così via.

Il progetto di piazzale Loreto ha vinto nel 2021 il bando internazionale C40 Reinventing Cities del Comune di Milano. L'avvio del cantiere è previsto entro l'autunno del 2023. Lo spazio Loc sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 12 alle ore 20, e sarà gestito da Temporiuso, team di esperti internazionali in usi temporanei e social engagement nei progetti di rigenerazione urbana.

Con un investimento complessivo stimato di circa 80 milioni di euro, Nhood trasformerà piazzale Loreto, da attuale vuoto urbano, un congestionato snodo di traffico, in un nuovo spazio di vita, un polo di aggregazione restituito alla comunità. L’agorà sarà connessa a NoLo per garantire continuità all’asse corso Buenos Aires/viale Monza/via Padova, e si inserisce nel tessuto urbano generando un impatto positivo sul territorio quattro volte tanto l'investimento.

"Una grande scommessa di trasformazione urbana - commenta l’assessore alla rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi -, un progetto che risponde ai principi di Reinventing Cities e di C40, un modello per reinterpretare i luoghi della città restituendo bellezza e sostenibilità perché tutti i cittadini ne possano usufruire e beneficiare. Questa è la sfida del progetto Loc, Loreto Open Community, che nei prossimi anni trasformerà un caotico snodo viario in una piazza verde, con percorsi pedonali e ciclopedonali, servizi, spazi pubblici, mettendola in relazione con gli assi viari di contesto e restituendole la dignità che, per storia e importanza in città, sicuramente merita. L’apertura di un hub informativo a disposizione per chiarimenti e suggestioni conferma la vocazione pubblica della proposta progettuale e l’avvicinarsi della fase operativa dell’intervento".



"L’inaugurazione di Loc 2026 segna l’avvio di una nuova fase del progetto: la generazione di una inedita agorà pubblica, in cui i cittadini potranno vivere lo spazio, sostare e usufruire di nuovi servizi e funzioni in un luogo nevralgico all’interno dell’infrastruttura urbana. Per trasformare la piazza, dall’attuale ostacolo tra le diverse parti della città a luogo di incontro, vogliamo coinvolgere da subito residenti e associazioni in un percorso di co-progettazione dell’uso degli spazi", il commento di Carlo Masseroli, direttore strategia e sviluppo Nhood Italy.