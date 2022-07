"Il miracolo di Milano": le piazze aperte della città celebrate su Forbes

Le piazze tattiche di Milano "volano" Oltreoceano. Forbes, la rivista statunitense tra le più celebri del Paese, ha infatti dedicato un lungo servizio ai tanti spazi che il comune di Milano ha deciso di sottrarre al traffico e destinare ai cittadini, con opere di street art e tavoli da ping pong, nell'ambito del progetto "Piazze aperte".

L'articolo, dal titolo "il miracolo di Milano: ridurre l'uso delle auto con vernice e ping pong", ripercorre la trasformazione green del capoluogo lombardo, sottolineando come le scelte dell'amministrazione - iniziate subito dopo l'espolosione della pandemia di covid 19 - non abbiano assolutamente condizionato la rielezione del sindaco Sala.

"Aveva promesso di trasformare la seconda città più popolosa d'Italia in meglio", scrive su Forbes l'esperto di trasporti, Carlton Reid.

"Così ha tolto spazio alle auto e lo ha dato alle persone".

"Metà dei residenti di Milano, 1 milione e 300mila, sono ora a pochi passi da uno spazio pubblico - sottolineano dalla rivista -, in gran parte tolto alle auto con il posizionamento rapido e giudizioso di fioriere e l'applicazione audace di vernice, una tecnica veloce di riconversione delle città conosciuta come urbanismo tattico".

"I cambiamenti sono affascinanti", ha garantito Janette Sadik Khan, che per 6 anni, dal 2007 al 2013, è stata commissario ai trasporti della città di New York con il sindaco Michael Bloomberg e che ha consigliato Sala proprio sulle piazze aperte. Un progetto partito nel 2020 e che ora ha regalato alla città altre 35 nuove piazze, utilizzabili esclusivamente dai cittadini. "Una città più resiliente - ha sottolineato Sadik Khan - non si fa buttando giù gli edifici o costruendo nuove strada. Devi usare al meglio le strade che già hai".

Ed è quello che secondo Forbes ha fatto Milano. "È facile discutere di parcheggi. Ma è difficile - ha evidenziato alla rivista il sindaco Sala - contestare gli spazi della città pieni di persone e con segni di vita, di commercio dove prima non c'era nulla".