Il picchio verde rimasto impigliato con la zampina a un albero nel Milanese

L'animale è stato tratto in salvo dagli agenti del nucleo ittico venatorio della polizia metropolitana e dai vigili del fuoco

Finito tra le pagine del poeta dell'antica Roma Ovidio, evidentemente affascinato dalla sua bellezza, il picchio verde, con i suoi meravigliosi colori, è un animale sfuggente e raro nell'ambiente urbano. Nondimeno, lo scorso weekend un esemplare di questa sottospecie di picide non solo è stato avvistato ma anche tratto in salvo dopo che era rimasto impigliato con la zampina a un albero, per colpa di un filo di nylon.

L'accaduto in via dello Sport a San Felice, Peschiera Borromeo, hinterland est della città, dove sono intervenuti gli agenti del nucleo ittico venatorio della polizia metropolitana di Milano insieme ai vigili del fuoco di piazzale Cuoco. L'animale, che si trovava in cima a un albero, è stato recuperato e portato al sicuro.

Nonostante una ferita alla zampa, dopo il salvataggio il volatile si trovava in discrete condizioni ed è stato trasportato al Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Vanzago per tutti gli accertamenti e le cure del caso.