Tra Natale e il 1° gennaio è previsto il picco dell'influenza

"Il possibile picco dell'influenza dovrebbe essere tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio", prevede la Regione Lombardia, rilanciando in una nota l'importanza della vaccinazione."Siamo in una situazione a macchia di leopardo, con alcune aree più critiche. Ho chiesto ai direttori generali delle nostre strutture sanitarie di essere presenti nei pronto soccorso per monitorare la situazione, soprattutto durante questo ponte e nel periodo tra Natale e Capodanno", afferma l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, che ribadisce"quanto sia importante vaccinarsi per prevenire l'influenza e il Covid. Entrambi i vaccini sono offerti a tutta la popolazione gratuitamente".

"Abbiamo fatto e stiamo facendo un lavoro impressionante - assicura - mettendo - mettendo a sistema competenze e conoscenze. I provvedimenti e gli stanziamenti economici ci sono. Come sono sempre stato abituato a fare, occorre prevenire, programmare e organizzarci in modo da affrontare qualsiasi scenario ci si presenti per limitarne il più possibile l'impatto".

"In Lombardia è aumentato il numero di cittadini con sindrome influenzale", spiega la Regione. "Nell'ultima settimana - informa in una nota - ci sono stati numerosi casi di cittadini con sindrome influenzale causate da virus: in particolare da rhinovirus, Sars-CoV-2 e virus parainfluenzali. Contestualmente, sono in crescita le infezioni da virus respiratorio sinciziale" Rsv "e da influenza. Per monitorare e prevedere la diffusione delle sindromi respiratorie, Regione Lombardia ha implementato la sorveglianza prevedendo una specifica analisi dei tamponi dei pazienti che si rivolgono ai pronto soccorso per queste problematiche".

"Lo scorso ottobre la Giunta ha approvato il Piano di prevenzione delle sindromi respiratorie che prevede 7 livelli di allerta", ricorda Palazzo Lombardia. "La situazione attuale corrisponde al secondo livello, definito 'attivazione territoriale', e si va verso il terzo". In questo momento "particolare attenzione è rivolta ai soggetti fragili, anche grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale e gli infermieri di famiglia e comunità". Sono state "attivate aperture straordinarie e giornate dedicate alle vaccinazioni, come già avvenuto nelle scorse settimane", e l'invito è "all'utilizzo di mascherine per i pazienti fragili e anziani, con particolare attenzione ai mezzi pubblici. Sono previste anche implementazioni di posti letto aggiuntivi".

"Le criticità sulla rete di Emergenza urgenza sono circoscritte - precisa la Regione - ma si evidenzia una crescita generalizzata degli accessi in pronto soccorso negli ultimi 30 giorni". Le sindromi respiratorie sono in aumento "in particolare nelle province di Milano, Monza Brianza, Lecco, Pavia, Varese, Como, Mantova e Cremona".