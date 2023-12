Ospedali pieni e picco in arrivo: l'influenza spaventa Milano

Contagi più che raddoppiati in 15 giorni. E ospedali sempre più sotto stress. A Milano e nel resto della Lombardia l'influenza fa sempre più paura, soprattutto per l'impatto sui pronto soccorso. Sotto la Madonnina praticamente in tutti gli ospedali la situazione è identica: grandi attese alle accettazioni e posti sempre più ridotti.

E i numeri confermano questa tendenza. "Nell'ultima settimana più di 150mila lombardi sono stati colpiti da sindrome influenzale rilevata dai 'medici sentinella' distribuiti sul territorio regionale", ha segnalato nelle scorse ore l'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso. Che ha poi messo in guardia tutti sul futuro prossimo, perché l'emergenza non rientrerà a breve, anzi. "Purtroppo, in questo periodo di festività, i numeri sono destinati a salire e ci aspettiamo il picco proprio nelle settimane fino al 6 gennaio", le parole dell'esponente della giunta Fontana.

Per non farsi trovare impreparati, dal Pirellone hanno già deciso le prossime mosse. "Per arginare l'affollamento nei Pronto Soccorso a cui stiamo assistendo in questi giorni, abbiamo deciso di sospendere in via precauzionale i ricoveri dal domicilio alle strutture che effettuano terapie riabilitative. Si tratta di circa 7.000 posti letto che potranno essere dedicati a tutti quei pazienti ricoverati nei reparti di Medicina degli ospedali che non necessitano più di cure ospedaliere, ma che non possono ancora rientrare a casa, proprio perché hanno bisogno di riabilitazione. Liberando i letti in ospedale potremmo quindi velocizzare il ricovero in reparto dei pazienti che arrivano in Pronto Soccorso e limitare le lunghe attese", ha annunciato Bertolaso.

E lo stesso assessore ha poi voluto fare un richiamo ai milanesi e ai lombardi: "Certo - le sue parole -, se i cittadini avessero risposto ai nostri continui appelli alla vaccinazione, avremmo limitato al massimo questa situazione. Se pensiamo che nel giro di due settimane i casi di influenza sono passati da 70.000 a 150.000 e che circa il 70% di questi si reca nei Pronto Soccorso in assenza di filtro sul territorio, capiamo bene che l'immunità sul territorio sia insufficiente e che i virus trovino terreno fertile".

Già a metà dicembre, a pochi giorni dal Natale, Bertolaso aveva espresso tutte le sue preoccupazioni, poi diventate realtà. "I casi di covid e soprattutto di influenza sono in aumento e siamo preoccupati soprattutto per quello che potrà accadere durante le vacanze natalizie", aveva detto il 19 dicembre scorso. E anche in quel caso aveva riservato un rimbrotto ai cittadini: "Mi domando a cosa servono i nostri appelli a vaccinarsi contro l'influenza e contro il Covid, i riscontri a questi inviti, infatti, sono al di sotto delle aspettative. È chiaro che se uno non si vaccina, poi il terminale finale di questi problemi diventa il pronto soccorso, dove tutti si recano e, nella maggior parte dei casi, non si sono vaccinati", aveva già rimarcato all'epoca.

A novembre, secondo quanto aveva reso noto la stessa regione, la Lombardia aveva visto una decisa impennata dei casi da covid-19, +80%, e di influenza, +95%. E solo nelle due ultime settimane di dicembre la percentuale ha già superato il 100%.