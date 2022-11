Sgarbi si arrende sulla Pietà Rondanini: "Aspettiamo che Sala non sia più sindaco"

Il neo sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi si 'arrende' sulla Pietà Rondanini di Michelangelo, che aveva proposto di spostare dall'Ospedale Spagnolo alla sala degli Scarlioni (entrambi al Castello Sforzesco), riportandola nel luogo in cui si trovava fino al 2015. Dopo una polemica al vetriolo con il sindaco di Milano Beppe Sala, Sgarbi ha commentato che "quando non sarà più sindaco sposteremo la Pietà Rondanini dove era dal 1958, per ora può anche rimanere lì".

Il critico d'arte ha spiegato che, secondo alcuni funzionari del Ministero, lo stato potrebbe anche vincere, ma occorrerebbe andare in tribunale e sarebbe un percorso lungo. "Hanno speso 4,6 milioni di euro per un allestimento che fa orrore. E' posizionata nel vuoto, da sola, di spalle. Prima era alla fine di un percorso che dava modo di apprezzarne il senso e la magia", ha commentato Sgarbi.

"Finché sono sindaco rimane dov'è", aveva affermato Sala in precedenza: "Dal 2027 faranno quello che voranno. Da quando è stata messa agli Ospedali Spagnoli, la Pietà Rondanini ha avuto molti visitatori, quindi pensiamo sia apprezzata dai milanesi e dai turisti". La Pietà Rondanini venne spostata nel 2015, in occasione dell'Expo, in uno spazio interamente dedicato.