Le nuove pietre d'inciampo a Milano

Sale a 171 il numero di pietre d'inciampo posate a Milano. Lunedì ne sono state installate 13, a ricordare le vittime delle persecuzioni fasciste e naziste, davanti alle rispettive abitazioni, mentre dall'inizio dell'anno le nuove pietre sono 26. In via Atene 3 (Cimiano) è stata posizionata la pietra in ricordo di Ambrogio Campi, partigiano 'Ambro', ucciso a 42 anni a Ebensee, sotto-campo di Mauthausen. In via Vallisneri 2 (Città Studi) si ricordano Rebecca Bloom e la figlia Enrichetta, a Milano da Istanbul, arrestate e portate ad Auschwitz, dove morirono e dove fu ucciso (a 22 anni) anche Aldo Levi, la cui pietra è stata posizionata davanti a via Cambiasi 3 (Casoretto).

Davanti all'Hotel Diana di viale Piave le pietre di Nissimi Hazan, della moglie Carolina e delle due figlie Ginette e Colette. Tutta la famiglia, arrivata a Milano dalla Bulgaria, è stata arrestata mentre cercava di raggiungere la Svizzera. Ucciso a 37 anni Antonio Piazzolla, commerciante, che viveva in via Vittorio Veneto 4 (Porta Venezia). E ancora, Mario Madé, lavoratore della Breda, arrestato per gli scioperi del 1944, morto a Gusen a 25 anni, viveva in via Abbadesse 25 (Isola). Stesso destino per il collega Luigi Duci, che viveva in via Ornato 55 (Niguarda).

Uno degli organizzatori degli scioperi, Lodovico Petit Bon, che viveva a Milano in via Monte Rotondo 9 (Pratocentenaro), fu ucciso a 44 anni a Mauthausen. Era stato a capo della federazione di Reggio Emilia del neonato Pci, dopo il 1921. Stesso indirizzo per Ateo Castellani, morto a 30 anni a Flossenburg, anche lui arrestato dopo gli scioperi.

La prima pietra d'inciampo risale al 2017 e fu posata in corso Magenta 55, a ricordo di Alberto Segre, padre della senatrice a vita Liliana, ucciso ad Auschwitz il 27 aprile 1944. "Nomi e storie di famiglie, cittadini e cittadine strappati alla vita dall'odio fascista e nazista, che ritornano idealmente a casa. È un dovere esserci, ancora di più oggi, nel giorno dedicato ai Giusti dell'umanità", ha detto Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale di Milano.