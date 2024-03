Milano poserà 13 pietre d'inciampo in memoria degli operai deportati

Tredici nuove pietre d'inciampo in onore degli operai e delle operaie che persero la vita negli scioperi del 1944. Verranno posate domani, 7 marzo, in occasione del 70esimo anniversario e nell'ambito del progetto 'Milano è Memoria'. Con questa iniziativa, accanto ai nomi degli ebrei vittime dell'Olocausto ci saranno anche quelli di chi manifestò contro il regime nazifascista che aveva convertito le fabbriche alla produzione di armi necessarie alla guerra impoverendo e affamando la popolazione già stremata da anni di conflitto.

La cerimonia si terrà alle 8.30 in via Renato Fucini 5. La prima pietra posata sarà quella in memoria di Margarethe Weissenstein De Francesco. All'evento partciperanno i membri del Comitato Pietre d'inciampo, i familiari delle vittime e la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi. Con le 13 nuove pietre, Milano arriverà a quota 26, installate in 23 luoghi della città.

Cosa accadde nel 1944

Il 1° marzo del 1944 gli operai italiani delle città ancora occupate dai fascisti scesero in strada per manifestare. Fu uno sciopero lungo una settimana, durante la quale si fermò l’intera produzione industriale. Le manifestazioni furono guidate da Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo le proteste furono sostenute non solo dagli operai, ma anche dai tranvieri paralizzando così il traffico in città. La repressione fu durissima tra arresti e deportazioni: 14 operai della Innocenti finirono in Germania, 12 non fecero più ritorno. Altri 11 furono deportati dalla Marelli (tre non tornarono).

L'agenda

1. Weissenstein De Francesco Margarethe - via Renato Fucini, 5 alle ore 8.30

2. Morandi Anacleto - via Eugenio Carpi, 3 alle ore 8.55

3. Foà Bianca - via Pompeo Cambiasi, 3 alle ore 9.15

4. Cajelli Giuseppe - via Bernardino de' Conti, 6 alle ore 9.50

5. Giuliani Mario - via Giovanni Terruggia, 6 alle ore 10.15

6. Valagussa Angelo - viale Affori, 20 alle ore 10.40

7. Bosè Egidio - via Cesare Brivio, 7 alle ore 11.05

8. Agresti Elio - via Amilcare Bonomi (angolo Davanzati), 2 alle ore 11.25

9. Arabo Eugenio - via privata Leonardo Bruni, 13 alle ore 11.45

10. Merlini Giuseppe - via Don Giovanni Verità, 7 alle ore 12.05

11-12. Dana Sara e Behar Lea - via Giovanni Battista Casella, 41 alle ore 12.30

13. Thomas Carlotta - via Emanuele Odazio, 6 alle ore 13.20