Le pietre d'inciampo per i bambini palestinesi sono state vandalizzate

Sfregiate, a Milano, le 6 pietre d'inciampo posizionate in piazzale Baiamonti in ricordo degli 11mila bambini che si calcola siano morti nella Striscia di Gaza da quando è iniziata la controffensiva di Israele contro Hamas. È successo nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio.

Le pietre erano state posizionate il 27 gennaio, Giornata della Memoria, dagli attivisti della Camera del non lavoro, che ha sede proprio nel piazzale. Qualcuno le ha tolte sradicandole e ora si vedono i segni. Ma gli attivisti non hanno intenzione di demordere e martedì, alle sei di pomeriggio, ne posizioneranno altre.

E, per l'occasione, hanno invitato a partecipare al posizionamento il rapper milanese Ghali, che la settimana scorsa, dal palco del Festival di Sanremo, aveva detto "stop al genocidio" ed era stato al centro di una polemica con un rappresentante della comunità israeliana. "Lo ringraziamo per avere spezzato il muro di omertà dal palco di Sanremo e lo invitamo a unirsi a noi per rimettere le pietre d'inciampo vandalizzate", fanno sapere dalla Camera del non lavoro e dal sindacato Adl Cobas.