Il Pirellone è stato uno dei luoghi più visitati durante le giornate del Fai

È il grattacielo Pirelli (il Pirellone) il terzo bene del Fai più visitato in tutta Italia durante le giornate del Fai di primavera, svoltesi domenica 24 marzo. A livello nazionale all’evento hanno partecipato oltre 550mila persone, stando ai numeri comunicati dallo stessa fondazione. Il luogo più visto è stato l’Abbazia della Cervara a Santa Margherita Ligure (GE), al secondo posto Quartier Generale Marina-Base Navale a Napoli.

Anche i Beni del Fai hanno partecipato alla grande festa: il più visto è stato Parco Villa Gregoriana a Tivoli (Roma), secondo posto per Villa Necchi Campiglio a Milano, terzo per il Memoriale Brion ad Altivole (Treviso), quarto per Villa del Balbianello a Tremezzina (Como). Chiude la classifica Palazzo Moroni a Bergamo.

“Le Giornate Fai di Primavera si confermano nella loro trentaduesima edizione uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano - si legge in una nota della fondazione -. Un’esclusiva opportunità di scoprire un’Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili, dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi e inediti, che tuttavia ugualmente raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese. Un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato, e prima ancora, raccontato. È questa la missione del Fai: ‘curare il patrimonio raccontandoloì, a cominciare dai suoi 72 Beni aperti al pubblico durante l’anno, ma ampliando e arricchendo questo racconto proprio in occasione delle Giornate Fai di primavera: 750 luoghi aperti in tutta Italia grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi Fai attivi in tutte le regioni e agli apprendisti ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio”.