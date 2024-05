Perché sulla la facciata del Pirellone è apparsa una data

Il Pirellone di Milano si è illuminato nella serata di giovedì riportando una data importante. Le luci delle finestre degli uffici hanno ricostruito 23-5-92 per ricordare l'attentato al giudice Giovanni Falcone per mano della mafia.

"Un segno per commemorare la strage di Capaci e onorare il ricordo del magistrato antimafia che in quella drammatica circostanza perse la vita insieme alla moglie e collega Francesca Morvillo e a tre uomini della sua scorta: Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani", si legge in una nota della Regione Lombardia.

L'iniziativa è stata adottata dalle sedi di regione italiane, così anche Palazzo Lombardia ha deciso di fare questo gesto simbolico affinché Capaci e tutte le latre stragi di stampo mafioso non vengano dimenticate.