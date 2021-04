Perché stasera i palazzi della Regione saranno illuminati di verde

Il presidente lombardo Attilio Fontana ringrazia gli Alpini. L'iniziativa per martedì sera

La Lombardia rende onore agli Alpini. Martedì sera, come gesto di riconoscenza per il loro impegno durante l'emergenza covid, il Pirellone e palazzo Lombardia si illumineranno infatti di verde.

Durante la seduta del consiglio regionale, alla cerimonia celebrativa della "Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini" istituita per il 2 aprile, anche il governatore Attilio Fontana ha voluto ribadire il suo personale grazie agli Alpini.

Il presidente si è detto "orgoglioso di aver partecipato all'approvazione di quella legge" e ha ricordato "il piccolo grande miracolo di Bergamo con la costruzione dell'ospedale da campo per il contrasto al Covid".

Fontana ha quindi evidenziato il "contributo dell'associazione nazionale Alpini e lo sforzo abnorme per arginare il virus, fornendo assistenza e salvando vite umane".

"Lo scorso anno - ha aggiunto il governatore - l'associazione nazionale Alpini ha impiegato in Lombardia oltre 3 mila volontari, per oltre 230mila ore e ha raccolto più di 4 milioni e mezzo di euro. Siamo orgogliosi di voi, siete portatori di valori etici e di concretezza. È per questo che la gente vi ama. Siete dimostrazione di efficienza e di abnegazione. Se ci sarà bisogno - ha concluso Fontana - voi ci sarete sempre".