A Milano ha riaperto la piscina Carella Cantù

È stata riaperta la piscina Daniele Carella Cantù di Quarto Oggiaro. All'impianto sono stati sostituiti tutti i serramenti (comprese le due facciate a vetro) ed è stata eseguita una rifunzionalizzazione della zona reception, ampliando la zona del front office.

Non solo, l’area spogliatoi è stata riqualificata: è stato aumentato il numero delle docce, ammodernati i servizi igienici e installati nuovi asciugacapelli. Infine, per rispondere alle esigenze della clientela, è stata creata una palestra fitness, in sostituzione della vasca didattica. La piscina - in funzione dallo scorso 25 settembre - è stata inaugurata nel pomeriggio di giovedì 19 settembre. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessora allo sport, turismo e politiche giovanili Martina Riva e la presidente di Milanosport Rosanna Volpe.

“Investire negli impianti sportivi comunali non è un’operazione banale né scontata, visti la complessità, i costi e la durata dei lavori che le ristrutturazioni comportano - ha detto il sindaco di Milano -. Per questo motivo oggi siamo ancora più felici di restituire ai cittadini e alle cittadine di Quarto Oggiaro a tutti i milanesi e alle milanesi la piscina Carella Cantù riammodernata e riqualificata”.