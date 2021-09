Piscina e palestre: inaugurato il centro sportivo Parri-Mengoni

Un nuovo centro sportivo a disposizione dei cittadini, con una piscina da 25 metri, ampi spazi verdi dedicati al solarium estivo, due palestre e un’area relax con affaccio diretto sulla vasca. È la Parri Mengoni nel quartiere di Bisceglie, nel parco dei Fontanili, inaugurata venerdì 10 settembre e già aperta al pubblico. La piscina Parri Mengoni è composta da un solo corpo di fabbrica su tre livelli: piano interrato, piano terra e primo piano.

Il piano interrato è accessibile da una scala esterna, e mostra la struttura della vasca e i locali tecnici per il trattamento acqua e aria. Al piano terra si trova la reception con gli accessi a tutti i locali fruibili dal personale e dai clienti, compresa la palestra fitness e i relativi spogliatoi; al primo piano sono collocati i locali di una seconda palestra, gli spogliatoi del personale e la balconata, oltre a locali tecnici e magazzini, tutte aree che sono raggiungibili anche con ascensore.

L’accesso alla vasca avviene tramite tre passaggi obbligati, uno posto all’uscita dello spogliatoio femminile, uno da quello maschile, l’altro in corrispondenza degli spogliatoi istruttori. L’ambiente vasca contiene 1 vasca con dimensioni 25x12,5 metri. La profondità della vasca è variabile da 120 cm fino a 150 cm.

Il nuovo centro sportivo è pensato anzitutto per le molte famiglie che vivono nella zona intorno al parco, in forte espansione urbanistica, ma anche per i lavoratori che ogni mattina e sera utilizzano la fermata M1 di Bisceglie per spostarsi. Oltre ai corsi di nuoto e il fitness acquatico, la proposta sportiva prevede due palestre, una con materiali cardio fitness e isotonici, l'altra per i corsi a corpi libero. Inoltre, quando la temperatura lo consente, ci si può rilassare nel giardino con sdraio, tavolini e un piccolo bar.