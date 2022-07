Piscine chiuse a Milano nell'estate 2022, il comune si difende

Non "emergenza piscine chiuse", ma "emergenza manutenzioni". Così Martina Riva, assessora allo sport del comune di Milano, è intervenuta venerdì durante una commissione comunale in cui si è tornati a parlare dell'argomento. "L'incremento di chiusure rispetto al 2019 è pari a meno del 20 per cento ed è dovuto a ritardi dei lavori (di manutenzione, n.d.r.) a causa della pandemia covid e della mancanza di materiali", ha puntualizzato Riva durante il suo intervento.

Da Alessandro Giungi (Pd) erano arrivate critiche già a giugno, ribadite ora: "Sollecito scelte diverse sul tema per il prossimo anno, magari una rotazione e una manutenzione che permetta di tenere più impianti aperti ad agosto". Secondo quanto era stato già riferito a giugno, 11 piscine saranno chiuse durante i mesi più caldi: Arioli Venegone, Bacone, Cantù, Cozzi, De Marchi, Mincio, Morat, Parri, Procida, Quarto Cagnino e Suzzani. Mentre rimarranno aperte Argelati, Romani, Iseo, Saini, Cardellino, Sant’Abbondio e Solari.

A settembre riaperte (quasi) tutte

Per Riva, la manutenzione si concentra ad agosto perché "la stagione estiva è più 'scarica' di utenza rispetto a quella invernale". Nel mese di settembre dovrebbero riaprire tutte le piscine, ma con qualche rischio per la Cantù e il centro sportivo Saini. Lo ha riferito, sempre durante la commissione, il direttore generale di Milanosport, Lorenzo Lamperti.