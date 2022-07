Trasformiamo Milano nella città delle piscine all'aperto Mai come quest’anno cittadini (e turisti!) hanno dimostrato il loro apprezzamento per queste infrastrutture di svago, sport e refrigerio. Ogni cittadino dovrebbe averne una a massimo 15 minuti di distanza. Ecco come incrementare il numero dei lidi urbani

Bagni Misteriosi

I lunghi mesi della pandemia hanno fatto emergere il diffuso requisito di una “città a 15 minuti”. Un ecosistema urbano in grado di garantire tutti i servizi, essenziali o non, a distanza di passeggiata o pedalata. Parigi ha dato corpo a questa tendenza, Milano è stata una delle città che l’ha colta con maggiore entusiasmo. La prima rovente estate del post pandemia, questa del 2022, ha invece fatto emergere un nuovo requisito: tra i servizi che dovrebbero essere ricompresi nei 15 minuti vanno considerate anche le piscine pubbliche, i lidi urbani, gli specchi d’acqua ristoratori dove andare a cercare svago e refrigerio. Le abbiamo riscoperte e adesso tutti vogliamo andarci. Cosa è successo? E come può il Comune rendere ancora più diffuso e appetibile questo servizio?

Boom delle piscine nei lidi urbani

Non tralasciamo che andare al mare e al lago significa viaggiare e viaggiare risulta sempre più complicato tra crisi energetica, dramma delle materie prime, scioperi e scarsità di personale in aeroporti e altre piattaforme logistiche. E allora eccoci col boom dell’Idroscalo, coi numeri incredibili circa gli ingressi giornalieri nelle piscine all’aperto, con le file fuori ai Bagni Romano o alla Piscina Argelati senza alcuna speranza di poter entrare. Giugno è sfilato così, luglio sta confermando in pieno la tendenza.

Il sistema delle piscine va incrementato. Questo è il dato che ci portiamo a casa se vogliamo fare tesoro dell’estate 2022. Nei servizi a 15 minuti ci devono essere anche loro. E non solo quelle coperte appunto, utilissime per lo sport e già dotate di una rete piuttosto completa sul territorio, ma anche quelle scoperte ormai ricercatissime per lo svago estivo e presenti in città in numero assai minore anche a causa del grande spazio che richiedono.

I benefici delle piscine all'aperto

Aumentare il numero di piscine non è cosa da poco. Inaugurarne di nuove richiede investimenti ingenti e soprattutto stanziamenti per la loro manutenzione e il tanto personale necessario. Ma la grande richiesta di queste settimane ci racconta che sono servizi apprezzatissimi dai cittadini e, perché no, anche da una parte dei turisti che affollano Milano ormai pure in piena estate. Incrementare questa esperienza produce esternalità positive, benefici indiretti che vanno dalla salute (più cittadini in forma significa meno cittadini obesi o assillati da problemi cardiovascolari che necessitano dei costosi servizi del sistema sanitario regionale) all’economia passando per la mobilità. Perché un network potenziato di lidi urbani convince una percentuale di persone a non lasciare la città per il weekend con riduzione di ingorghi e incidentalità sulle autostrade che conducono alla Liguria, alla Versilia, ai Laghi o alla Romagna. C’è poi un fattore climatico: è dimostrato che gli specchi d’acqua contribuiscono ad attenuare e di molto le isole di calore. Significa che più piscine, fontane, laghi, navigli abbiamo, più stiamo combattendo la cappa che abbrustolisce Milano ogni estate di più.

Dove trovare dunque i significativi investimenti per una crescita di questo comparto facendo di Milano “la città delle piscine” cogliendo tutti i benefici sociali, turistici ed economici che questo comporta? Potrebbe essere un’idea coinvolgere i privati che stanno sviluppando i tanti nuovi quartieri della città. Inserendo la realizzazionie di piscine coperte e lidi estivi come prerequisiti nei masterplan. Purtroppo ad oggi così non sembra essere: progetti di nuovi quartieri tantissimi, progetti di nuove piscine al chiuso o all’aperto ben pochi. Perché dunque non chiedere a chi sta sviluppando Santa Giulia, SeiMilano, Scalo Romana, Ex Macelli, Scalo Farini, Mind o Cascina Merlata di realizzare queste infrastrutture che si dimostrano così cruciali per la qualità della vita dei cittadini e in special modo di quei cittadini che non possono permettersi la seconda casa a Santa Margherita o a Forte dei Marmi?

Investimenti proibitivi per il Comune rappresentano in realtà cifre decisamente abbordabili nel bilancio dei grandiosi progetti urbanistici oggi in corso in città. Se non è rigenerazione urbana questa…