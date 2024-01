Olimpiadi, Santanchè: "Pista da bob in Italia. Giornalisti scrivete cazzate"

"La pista da bob la faremo in Italia, è rimasto indietro direttore, mi stupisco. Ma vi pare che un governo come il nostro fa una pista da bob in Germania e in Svizzera. Ogni tanto anche voi giornalisti scrivete di quelle cazzate che la metà basta".

A parlare è il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione del Forum internazionale del Turismo italiano a Genova, intervistata dal direttore de 'Il Sole 24 Ore' Fabio Tamburini. ''Quando si apriranno le buste vedremo se sarà meglio l'offerta di Cortina e meglio quella di Cesana. Noi siamo italiani e orgogliosi di esserlo e faremo in Italia la pista da bob'', conclude Santanchè.

Inizialmente la pista avrebbe dovuto essere realizzata a Cortina, ma si è deciso di trovare un'altra soluzione per l'aumento esponenziale dei costi. Immediatamente si era fatto avanti il Piemonte, proponendo di ristrutturare quella di Cesana Torinese, utilizzata per le Olimpiadi di Torino del 2006 e in disuso dal 2012. Il costo sarebbe, secondo le ultime stime, di circa 34 milioni. Ma il Cio (Comitato internazionale olimpico) continua a spingere per trovare una pista fuori dall'Italia: a Sankt Moritz e Innsbruk ce ne sono due, attive, pronte. La prima sarebbe anche piuttosto vicina al villaggio olimpico che verrà realizzato a Livigno.

La difesa della 'italianità' delle gare olimpiche sembra quindi prevalere, prendendo per buone le parole del ministro Santanchè, in linea con quanto espresso dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, a dicembre. È un tema su cui hanno fatto molta leva i piemontesi, speranzosi di tornare in 'pista' in extremis per le Olimpiadi (snobbate dalla città di Torino ai tempi dell'amministrazione targata 5 Stelle); ed è un tema che incontra indubbiamente il favore di molte persone, quasi come se avere tre gare all'estero facesse venire meno il significato 'nazionale' di un'Olimpiade.