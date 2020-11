Continua la trasformazione di Milano: ecco la nuova pista ciclabile tra Lotto e Maciachini

Prosegue il piano del comune per trasformare Milano in una città a misura di bicicletta. In primavera partiranno i lavori per realizzare un nuovo percorso ciclabile (lungo quasi 5 chilometri) che da piazzale Lotto arriverà in piazzale Maciachini passando per il cavalcavia Bacula. Il fatto è stato reso noto dall'assessore alla mobilità del Municipio 8 Paolo Romano attraverso un post su Facebook.

"La ciclabile sulla Ghisolfa si farà, e non solo quella. Silvia e Valentina, le due ragazze che vedete in foto, — spiega Romano nel post che ritrae le due giovani — hanno proposto nel Bilancio Partecipativo 2018 una ciclabile là dove sembrava impossibile, sul Ponte della Ghisolfa. Oggi, grazie all'impegno loro e di chi le ha supportate, nasce un nuovo itinerario ciclabile da Lotto a Maciachini, realizzato tramite bike lane, corsia dei bus e ciclabili protette. I lavori partiranno nella prossima primavera, ed io continuerò a monitorare per evitare ritardi: continuiamo a rendere Milano sempre più a misura di bici".

Contraria Forza Italia

La nuova ciclabile, annunciata sui social anche dall'assessore alla mobilità del comune di Milano, Marco Granelli, è stata criticata da parte di Forza Italia. "Perché restringere anche una delle ultime arterie di fluidificazione del traffico cittadino? — si domanda il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Fabrizio De Pasquale —. Si rende conto l'assessore Granelli che ostruendo la viabilità delle circonvallazioni il traffico si trasferisce sulle strade più interne? Chi sceglierà mai di avventurarsi in bici tra macchine che sfrecciano e gas di scarico? La liberazione da Granelli e dai suoi folli progetti ciclabili è oramai divenuta il più grande spot elettorale dell'opposizione di centrodestra".