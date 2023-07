Sul ponte della Ghisolfa c'è (di nuovo) una pista ciclabile abusiva

È comparsa una nuova ciclabile (abusiva) sul ponte della Ghisolfa di Milano. La like-lane clandestina è stata tracciata con della semplice vernice gialla nella notte tra martedì e mercoledì 12 luglio, corre lungo tutto il tragitto da piazzale Lugano a Mac Mahon e costeggia il marciapiede.

Il gesto è stato rivendicato attraverso un volantino anonimo:"2.046 giorni dalla presentazione della proposta al bilancio partecipativo, 724 giorni dall'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita Beatrice. Mentre voi vi illudete e continuate a manifestare, manifestare, manifestare noi agiamo. E il Comune cosa ha fatto? Nulla".

Non è la prima volta che sul ponte, uno dei cavalcavia più pericolosi di Milano, compare un tracciato per le biciclette. La prima versione era comparsa nella notte tra lunedì e martedì 3 agosto 2021 ed era durata una manciata di ore dato che il comune l'aveva cancellata dopo circa due giorni. Era ricomparsa a fine luglio 2022 e anche in questo caso era durata giusto una manciata di ore. Tutte azioni eseguite per rivendicare un progetto che aveva partecipato (e "vinto") il bilancio partecipativo 2017-2018.

Palazzo Marino a inizio maggio 2022 aveva spiegato quali erano le difficoltà per la realizzazione della ciclabile, chiarendo soprattutto che i fondi stanziati per l'opera (attraverso il bilancio partecipativo) erano insufficienti. Per costruire la bike lane, infatti, bisognava spostare tutte le linee che alimentano i filobus, un lavoro troppo costoso per quanto messo a bilancio.

La svolta era arrivata lo scorso settembre quando il comune aveva annunciato che la pista ciclabile sarebbe stata realizzata nel corso del 2023. Per il momento non è stata comunicata alcuna data di inizio lavori; palazzo Marino aveva detto che sarebbe stata realizzata attraverso l'itinerario di 5 chilometri che collegherà piazzale Stuparich con Maciachini.