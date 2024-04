Milano, le 25 piste ciclabili "sparite" (e appare una statua per i ciclisti)

Una ruota in una mano, nell'altra un bloster. Lunedì sera, in piazzale Lugano, nell’area verde all’inizio del ponte della Ghisolfa, è stata inaugurata la statua dei "Ciclisti Resistenti Urbani". Una classica statua greca indossa con in testa un caschetto e nelle mani il "kit" del ciclista, un omaggio alle migliaia di persone che tutti i giorni si muovono per la città in bici. La statua è stata realizzata dal comitato "Non Vediamo l’ora", che da tempo chiede al Comune di Milano la realizzazione di una pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, uno dei tratti stradali più pericolosi della città, e la cui realizzazione era previsto dal Bilancio Partecipativo 2017/18.

Durante la manifestazione è stata anche affissa una nuova targa per piazza Lugano: "Piazza Ciclisti Urbani Resistenti, dal 2018 per una ciclabile sulla Ghisolfa". "Nell’autunno del 2023 l’assessora Arianna Censi ha dichiarato che sarebbero stati realizzati interventi temporanei sul ponte della Ghisolfa per far moderare la velocità alle auto. Finora nulla è stato fatto e soprattutto non è mai stato spiegato quali saranno questi interventi né i tempi di realizzazione. Stessa cosa per la pista ciclabile: nessun progetto è stato presentato pubblicamente, né sono state date le tempistiche di realizzazione anche se l’anno scorso era stato dichiarato che la pista ciclabile sarebbe stata realizzata entro il 2025", hanno spiegato i promotori dell'iniziativa.

E quello non sarebbe l'unico progetto che ancora non ha visto la luce. Dal 2022 - tra lavori mai partiti e cantieri ancora in corso - secondo gli attivisti sono infatti 25 le piste ciclabili promesse e non ancora realizzate. "Non solo la pista ciclabile della Ghisolfa è un miraggio irraggiungibile, ma anche molte altre che sono state promesse dal Comune", hanno sottolineato i promotori della protesta.