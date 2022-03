La strada per la pista ciclabile tra Milano e Monaco è 'tracciata'

La Regione Lombardia cofinanzia la progettazione definitiva del tratto bergamasco della Ciclovia Monaco-Milano. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

La delibera ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Provincia di Bergamo per la progettazione definitiva, il cui costo è di 100mila euro. Regione stanzia 70mila euro, mentre i restanti 30mila euro sono a carico della Provincia. Con queste risorse saranno realizzate anche le analisi propedeutiche all'elaborazione del progetto, tra cui uno studio geologico e un rilievo topografico/fotogrammetrico.

"Il progetto - ha spiegato l'assessore Terzi - prevede la realizzazione di un tracciato lungo 80 chilometri attraverso 28 Comuni bergamaschi. Si tratta soprattutto di connettere una serie di percorsi ciclopedonali, in molti casi già esistenti ma separati tra loro. L'obiettivo è garantire continuità degli itinerari per consentire ai cittadini, penso per esempio alle famiglie con bambini, di praticare la mobilità dolce in condizioni di sicurezza".

L'indotto economico della ciclovia Milano-Monaco

"La Ciclovia Monaco-Milano - ha proseguito Terzi - sarà un elemento di richiamo turistico e potrà generare un indotto economico per i territori attraversati. Parliamo di una proposta cicloturistica in grado di attirare flussi significativi di appassionati. L'obiettivo della Ciclovia è efficientare la mobilità ciclistica in Lombardia e creare un collegamento del bacino padano con i Paesi d'Oltralpe, tradizionalmente interessati al cicloturismo".

"Con questo stanziamento - ha detto ancora Terzi - Regione Lombardia accoglie un'istanza del territorio. Questa iniziativa, importante per la Bergamasca e non solo, era stata particolarmente caldeggiata dai sindaci".

Il progetto della Ciclovia Monaco-Milano nasce con l'obiettivo di completare il collegamento di mobilità dolce da nord a sud delle Alpi, congiungendo la città di Monaco di Baviera con la città metropolitana di Milano. Si tratta di una ciclovia dal risvolto turistico ed economico, che costituirà un itinerario cicloturistico significativo.

I comuni bergamaschi coinvolti

Di seguito l'elenco dei 28 Comuni bergamaschi coinvolti, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica già realizzato dalla Provincia di Bergamo. Rogno, Costa Volpino, Lovere, Pianico, Sovere, Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Casazza, Grone e Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Luzzana, Entratico, Trescore Balneario, Zandobbio, Gorlago, Carobbio degli Angeli, Montello, Costa di Mezzate, Bagnatica, Bolgare, Calcinate, Cavernago, Ghisalba, Cologno al Serio, Brignano Gera d'Adda, Castel Rozzone, Treviglio (fraz. Castel Cerreto), Fara Gera d'Adda.