In arrivo 900 metri di pista ciclabile in centro

Corso Monforte avrà la pista ciclabile entro ottobre. Il percorso partirà da piazza San Babila fino ad arrivare a piazza del Tricolore, per 900 metri di strada. I lavori inizieranno il 25 settembre. La pista sarà su entrambi i lati della strada, fatta eccezione per il tratto fra via Donizetti e Visconti di Modrone. Come affermato dal comune, i lavori verranno effettuati di notte per evitare problemi di circolazione, tra le 20 di sera e le 5 del mattino. Il percorso sarà costituito da alcuni tratti di corsia e altri di pista ciclabile.

Tre le fasi di realizzazione della pista ciclabile. I lavori partiranno all’altezza di via Conservatorio fino a San Babila, poi si spingeranno verso via Cino del Duca. Questo primo step dovrebbe concludersi entro il 29 settembre. Per il mese di ottobre si prevede di proseguire da via Donizetti a piazza del Tricolore, fino a via Conservatorio, ma non prima che sia stata terminata la manutenzione stradale. Si partirà con la segnaletica orizzontale, a cui verranno aggiunti una serie di cordoli. La larghezza varierà a seconda delle dimensioni della carreggiata.

“La pista ciclabile di corso Monforte è un’infrastruttura strategica importante, che si inserisce nel più ampio lavoro di trasformazione urbanistica che si sta portando avanti in quell’area per aumentare gli spazi dedicati ai ciclisti e alle cicliste. Un altro intervento che va nella direzione di rendere Milano sempre più una città che, con coraggio, investe e promuove la mobilità sostenibile. Le nostre forze e il nostro impegno sono indirizzati nel solo e unico tentativo di rendere le nostre strade e le piazze luoghi sicuri da attraversare e vivere, per i nostri cittadini e cittadine”, ha dichiarato l’assessora alla mobilità, Arianna Censi.