La ciclabile sul ponte della Ghisolfa "va fatta subito", sostiene il municipio 9 di Milano

La pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa? "Una priorità, perché quel percorso è molto utilizzato e non è sicuro". Così Anita Pirovano, presidente del municipio 9, torna sull'argomento che ha diviso una parte di cittadini dall'amministrazione comunale. La pista ciclabile in questione era stata prescelta tra le proposte del bilancio partecipativo del biennio 2017-2018, ma poi Palazzo Marino aveva fatto sapere che sarebbe costata molto più del previsto poiché occorrerebbe spostare i cavi aerei del filobus. Numerosi cittadini hanno però chiesto che l'opera si realizzi in ogni caso, con manifestazioni e flash mob sul posto.

"Le risorse vanno trovate subito, se si condivide la necessità di questo intervento", dichiara ora Pirovano: "Sono convinta che l'assessora Arianna Censi (alla mobilità, n.d.r.), molto sensibile a queste tematiche, lavorerà in questo senso". La presidente del municipio 9, dialogando con MiaNews, è molto netta. Il suo municipio ha varato una delibera, il 5 luglio, in cui si chiede di "intervenire celermente" per realizzare un percorso ciclabile che colleghi piazzale Lugano a via Mac Mahon, transitando necessariamente per il ponte. "Sono passati cinque anni da una richiesta già allora largamente condivisa", il commento di Pirovano, secondo cui occorre anche una "collaborazione più stretta" tra Palazzo Marino e i municipi sul tema della micromobilità, tra bici e monopattini.

Mercoledì 18 maggio, dalle 7.30 alle 20.30, un gruppo di volontari ha condotto una rilevazione sul ponte, calcolando 1.599 biciclette, 328 monopattini e 694 persone a piedi in tutta la giornata.