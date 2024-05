Il prossimo obiettivo sarà quello di permettere ai cittadini di quella zona di avvicinarsi in bicicletta allo snodo del capolinea M2 a Gessate (metropolitana linea verde). Su questo, sono in fase di studio le possibili connessioni protette e sicure.

Il costo dell'opera previsto è pari a circa un milione e 100mila euro. L'infrastruttura sarà protetta e separata rispetto agli altri utenti della strada e, nei centri abitati, sarà affiancata da un marciapiedi pedonale. Sempre Città metropolitana installerà la fibra ottica lungo tutto il tracciato per procedere con lo sviluppo dell'infrastruttura metropolitana.

Nuova pista ciclabile nel Milanese: i lavori per realizzare l'infrastruttura, che connetterà i centri abitati di Vaprio d'Adda e Pozzo d'Adda fino a Bellinzago Lombardo, sono stati avviati lunedì 27 maggio dopo alcuni rinvii a causa del persistente maltempo dei giorni scorsi. La pista ciclabile, ad opera di Città metropolitana, sarà realizzata lungo la strada provinciale ex SS525 "del Brembo" e terminerà presso il centro commerciale di Bellinzago Lombardo. Da lì sarà possibile raggiungere la ciclovia della Martesana.

Iniziati (in ritardo per la pioggia) i lavori per una nuova pista ciclabile