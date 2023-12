La mega pista di pattinaggio in Stazione Centrale ci sarà ancora (e sarà più grande)

Ci sarà anche quest'anno 'Senstation on Ice', la mega pista di pattinaggio all'aperto davanti alla Stazione Centrale di Milano. Lo annuncia Grandi Stazioni Retail. La pista sarà aperta dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Il percorso ghiacciato, da 1.300 mq, passa a 1.500 mq, con altrettanti di allestimenti e 130mila luci led a basso consumo. Completa l'opera un grande albero di Natale.

L'ingresso è gratuito, mentre il noleggio dei pattini è a pagamento. La pista sarà sponsorizzata da Plenitude (Eni). "Anche quest'anno il nostro regalo alla città di Milano, e a tutti coloro che si troveranno a passare dalla Piazza Duca d'Aosta, parlerà di rigenerazione urbana e sociale all'insegna del gioco, del divertimento e dell'inclusione", sottolinea Cesare Salvini, chief marketing e media di Grandi Stazioni Retail: "Crediamo fortemente in questo progetto, nel quale stiamo investendo grandi energie perché siamo convinti che restituire alla comunità uno spazio così importante crei valore per ognuno di noi. Famiglie, bambini ma non solo: ci piace pensare che questa manifestazione potrà parlare a tutti, cittadini e visitatori che in 'Senstation on Ice' vivranno questa piazza in maniera inedita".

L'energia elettrica sarà fornita da Plenitude e sarà totalmente ricavata da fonti rinnovabili. I visitatori, camminando su speciali piastrelle Pavegen (una superficie che produce energia elettrica in base ai movimenti), contribuiranno ad alimentare l'illuminazione dell'albero. Le strutture del villaggio saranno riutilizzate. I motori per l'alimentazione della pista saranno in grado di ottimizzare il risparmio energetico. Le personalizzazioni saranno realizzate con materiale riciclato o riciclabile e con vernici ad acqua prive di solventi.

La cerimonia d'inaugurazione, il 7 dicembre, prevede l'accensione dell'albero e lo show di 'The women of God', un coro gospel femminile. Si susseguiranno poi vari appuntamenti, fino alla chiusura del villaggio: il 6 gennaio la performance delle befane sui pattini. Infine, Radio Italia sarà presente sia con la sua musica diffusa, sia in diretta dalla pista di pattinaggio il 20 dicembre (quando Paoletta curerà il dj set 'Radio Italia Party') e il 27 dicembre (con animazione di Sergio Labruna). Partirà anche un'iniziativa per recuperare giocattoli e libri in buono stato che, insieme a Obm Onlus, saranno raccolti nel villaggio per essere donati all'ospedale pediatrico Buzzi.