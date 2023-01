La pista di pattinaggio in Stazione Centrale ha attirato 250mila persone (e non è finita)

Sono state 250mila le persone che, fino ad ora, hanno visitato Sensation on Ice, il villaggio natalizio (con grande pista di pattinaggio) allestito in piazza Duca d'Aosta: e non è ancora finita, perché sta per partire il weekend lungo della befana. La manifestazione, oltre ala pista ghiacciata di 1.300 metri quadrati, ospita un abete di 18 metri con luci a led, una pista di snow tubing e la casetta di Babbo Natale.

Il 6 gennaio sarà però presente anche la befana, con caramelle e dolcetti offerti ai bambini e ai pattinatori. Sempre dal 6 gennaio, oltre all'incontro con i due idoli dei bambini, ci saranno altre sorprese per rendere indimenticabili le giornate conclusive. Resta infine l'illuminazione dell'intera facciata della Stazione Centrale.