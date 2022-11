La pista da sci (gratuita) in centro a Milano

Sciare in pieno centro a Milano. Dal 7 al 27 novembre sarà possibile in piazza Gae Aulenti, dove dalle 19.30 di lunedì apre un villaggio svizzero, lo "Swiss winter village di Milano". Oltre ai tradizionali chalet, nella piazza è stata montata una pista da sci sintetica sulla quale si potrà sciare e usare lo snow tube, ovvero il gommone sulla neve. L'impianto, realizzato e promosso dall'ente del turismo della Svizzera (in partnership con Trenitalia), ha come obiettivo principale quello della promozione dello stato elvetico in Italia.

Come prenotare la lezione da sci in Gae Aulenti?

All'inaugurazione della pista da sci tra i grattacieli di Porta Nuova, oltre all'amministratore delegato Trenitalia, anche la showgirl Michelle Hunziker. Sul sito ufficiale è possibile prenotare una lezione. "Puoi vivere l’aria di montagna tra Igloo e chalet decorati. Per conoscere tutte le novità dell’inverno svizzero, gli sport invernali e i mercatini di Natale vieni a trovarci in Piazza Gae Aulenti e prenota una lezione di sci gratuita con i maestri della Giorgio Rocca Ski Academy! L’attrezzatura te la diamo noi", scrivono gli organizzatori (qui il link per le prenotazioni).

La lezione ha una durata di 40 minuti, tra preparazione e restituzione materiale. Chi si presenta con un ritardo di 10 minuti perde la lezione di sci. Le lezioni sono aperte a partire dai 4 anni ma i minorenni devono essere accompagnati da un tutore legale. Per motivi assicurativi è obbligatorio firmare una manleva in loco presentando un documento d’identità valido. La pista accoglierà scolaresche, associazioni sportive dilettantistiche ma anche singole persone interessate.

La pista da sci in centro a Milano: foto

Foto Fabio Scarsella su Facebook