Il "tenero" pitone che nessuno vuole: e l'Enpa lancia un appello

L'animale era stato trovato più di 1 mese fa in via La Spezia: ma nessuno l'ha più reclamato. E ora cerca casa

L'effetto che suscita non è certo quello di un gattino con gli occhi spalancati o di un labrador scodinzolante, eppure anche i pitoni domestici cercano affetto, e sopratutto, una casa sicura. Lo scorso 1 febbraio, infatti, Enpa (Ente nazionale protezione animali) ha messo in salvo un pitone trovato in via La Spezia a Milano.

Una volta sincerati delle sue condizioni fisiche, il rettile poteva essere reclamato dal legittimo proprietario. Questo non è avvenuto. E il pitone cerca ancora casa. "Come forse ricorderete il primo febbraio di quest’anno abbiamo soccorso e recuperato questo splendido esemplare di pitone in via La Spezia a Milano - spiegano dall'associazione animalista -. Nonostante il nostro comunicato e i post sui vari social, a oggi quello che avevamo ipotizzato purtroppo si è verificato: nessuno lo ha reclamato e il serpente si trova ancora nella sede della nostra associazione. A differenza di un animale domestico tradizionale, come cane e gatto, l’adozione di questi animali è davvero impegnativa e richiede preparazione e attenzione".

"Da sempre ci battiamo per un divieto di vendere animali selvatici e esotici, ma fino a quando questo potrà avvenire legalmente ci sarà sempre qualcuno disposto ad acquistarli, per moda o soltanto per stupire gli amici. Il nostro obiettivo adesso, è trovare una sistemazione idonea per questo pitone, un’adozione fatta da una persona responsabile che non lo faccia riprodurre", conclude l'Enpa.

Questi, quindi, sono i contatti per prendersi cura (con serietà) dell'animale. Per maggiori informazioni scrivete a adozioni@enpamilano.org o telefonate allo 02.97064220. L’eventuale persona interessata all’adozione del rettile riceverà dal personale specializzato Enpa tutte le informazioni necessarie per la corretta detenzione.

.