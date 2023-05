Fontana: "Più vigilantes sui treni per dissuadere da crimini"

Più vigilantes sui treni lombardi per dissuadere dai crimini. Questa l'idea del governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Dopo le discussioni sulla sicurezza a Milano e in Lombardia, che avevano visto il sindaco Beppe Sala e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi concordi nel negare che si possa parlare di emergenza, il presidente lombardo dice che ha "ottenuto, all'incontro con Piantedosi nei giorni scorsi, l'autorizzazione di usare i vigilantes sui treni". "Per cui - spiega Fontana - cercheremo di integrare sui nostri treni. La presenza di questo genere di persone che può avere un valore dissuasivo almeno a livello di maggiore serenità per i nostri viaggiatori".

"Poi - ha continuato il governatore a margine della presentazione del report annuale di Mind - quello della sicurezza è un problema che noi abbiamo da anni. Siamo riusciti a essere insultati in ogni modo perché dicevamo queste cose, ma adesso se ne rendono tutti conto che la situazione è quella che è e che purtroppo consentire un'immigrazione incontrollata e soprattutto che non venga messa nelle condizioni di integrarsi porta a un aggravamento della situazione".

Nei giorni scorsi Piantedosi aveva detto che a Milano non esiste un problema di sicurezza e sottolineato come i reati commessi nella zona di stazione Centrale risultino in calo rispetto al 2019. Il ministro aveva assicurato il potenziamento del numero di donne e uomini delle forze dell'ordine presenti in città. "Nel quadrante della stazione Centrale - aveva poi aggiunto - i reati tipici come furti, rapine e violenze sessuali, sono calati del 39% rispetto al 2019. Se dessimo importanza esclusiva al dato statistico dovremmo dire che c'è proficua valenza dei servizi che stiamo facendo. Poi esiste problema di percezione e chiaramente di importanza dei singoli reati, come i reati di violenza sessuale".

Sala si era detto concorde con il ministro, mentre a manifestare il proprio dissenso era stato Fontana, che aveva detto: "Quello della sicurezza è un problema da risolvere e da affrontare. Chiamarla emergenza conta poco, l’importante è risolverla anche nella percezione che devono avere i nostri cittadini".