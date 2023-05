PizzAut aiuta gli alluvionati (con Pelù testimonial)

Una pizza per aiutare Faenza e le terre dell'Emilia-Romagna devastate dall'alluvione. Succede da PizzAut, la pizzeria del Milanese dove lavorano persone con autismo.

Nel ristorante di Cassina de' Pecchi (Milano) e in quello di Monza, aperto più di recente, sarà possibile ordinare una nuova pizza, battezzata 'ricostruzione', contribuendo a supportare le popolazioni alluvionate della regione. Testimonial dell'iniziativa Piero Pelù. Il cantante domenica scorsa è stato da PizzAut per festeggiare l'assunzione a tempo indeterminato come cameriere di Lorenzo, grande appassionato di rock, che con le sue capacità aveva stupito anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'inaugurazione del nuovo locale di Monza.

"Essere qua è una esperienza che fa crescere tanto perché voi state dimostrando a chi non ci crede che da vicino veramente nessuno è normale - le parole di Pelù in un video postato sui social da lui stesso e da Pizzaut -. Io lo dico anche in una canzone mia 'prendimi così'. Bisogna essere pronti ai cambiamenti e a quello che è diverso da noi. La nostra vita è fatta di sorprese e qui di sorprese ce ne sono tante: prima di tutto chi ci lavora e questa pizza". Pizza che "è pure dedicata a Faenza: bravi perché avete pensato agli amici di Faenza che hanno perso la loro scuola, le case e quindi possiamo contribuire tutti al progetto Faenza" ha aggiunto spiegando che oggi sarà "con gli amici di Faenza a lavorare per strada. Porterò il mio piccolo saluto".