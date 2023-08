La speciale accademia della pizza cerca 20 ragazzi da trasformare in pizzaioli e camerieri

Futuri pizzaioli cercasi. Sono aperte le iscrizioni per l'Aut Academy, l'accademia di Pizzaut, il primo ristorante gestito da ragazzi autistici aperto a Cassina de' Pecchi, nel Milanese, e dallo scorso maggio attivo anche a Monza grazie al progetto voluto da Nico Acampora. Sono 20 i posti messi a disposizione da Pizzaut per ragazzi di età compresa fra i 18 ed 29 anni "residenti nelle province di Milano e Monza e più in generale in Lombardia".

"Cosa offriamo? Dignità, inclusione, formazione e la possibilità di un futuro migliore", spiegano da Pizzaut. È prevista la formazione di pizzaioli e camerieri con 100 ore di corso in aula presso i laboratori della Fondazione Mazzini di Cinisello Balsamo, 100 ore di stage curriculare per tutti gli iscritti a completamento del corso, 500 ore di tirocinio formativo retribuito all'interno dei ristoranti PizzAut. E, per coloro che al termine della fase precedente di stage avranno raggiunto adeguati livelli di sicurezza e autonomia, la possibilità di essere assunti presso i ristoranti PizzAut.

Il corso è gratuito per tutti i ragazzi autistici. "Anzi durante la fase di tirocinio formativo sarà PizzAut a pagare i ragazzi", precisano dall'Academy. I corsi si svolgeranno dalla fine di settembre presso l'Istituto Mazzini di Cinisello Balsamo ed è possibile iscriversi entro il 15 settembre inviando la domanda e il curriculum "comprensivo della obbligatoria diagnosi di autismo" a lavoro@fondazionemazzini.com.

Che cos'è l'Aut Academy

L'Aut Academy, l'accademia di PizzAut è un progetto formativo di Nico Acampora realizzato in collaborazione fra PizzAut Onlus, Fondazione Mazzini e CM Milano. "Troppo spesso - dichiara Acampora - ai nostri figli è negato di fatto la speranza di un futuro. I nostri bimbi diventano adulti ma a questa loro crescita anagrafica non corrisponde la crescita di opportunità formative e lavorative, entrambe contesti fondamentali per diventare adulti. La collaborazione fra Fondazione Mazzini e PizzAut vuole proprio cercare di costruire nuove opportunità, nuove competenze e nuovi percorsi professionalizzanti per le persone autistiche".