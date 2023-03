L'inaugurazione del secondo PizzAut con Mattarella (e il "richiamo d'America")

Raddoppia PizzAut, la pizzeria di Nico Acampora fondata nel 2021 a Cassina de' Pecchi in cui lavorano ragazzi autistici. Domenica 2 aprile (giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo) verrà infatti inaugurato un ristorante a Monza. Per l'occasione ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Pensavamo che la sua presenza sarebbe stato un segno di vicinanza per le 600mila famiglie con figli autistici in Italia. E lui ha accolto l'invito", ha spiegato Acampora.

La struttura conta 200 metri quadrati di cucine e 1.100 metri quadrati totali. Tra le novità del locale, la PizzAut Academy, per insegnare il mestiere sia a coloro che lavoreranno in pizzeria sia a chi vorrà specializzarsi in questa occupazione per poi essere assunto altrove. Infine "palestre d'inclusione" in cui i ragazzi impareranno a vivere da soli, ad esempio lavando gli spazi e facendo il bucato.

Il menu per Mattarella

Mattarella assisterà alla firma del contratto indeterminato per due ragazzi che lavoreranno nel ristorante, poi pranzerà insieme a 200 invitati. Acampora ha riferito il menu per il presidente della Repubblica: gnocco fritto, affettati e pizza. Ma il locale di Monza aprirà effettivamente al pubblico più tardi, ovvero alla terza settimana di aprile, perché nel frattempo i ragazzi faranno esperienza senza i clienti. E per il futuro potrebbero esserci gli Stati Uniti d'America: Acampora ha riferito che sono già arrivate richieste in tal senso.