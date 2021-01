Il piazzale del Niguarda diventa una pizzeria: Pizzaut sforna pizze per medici e infermieri

Si sono messi al lavoro. E lo hanno fatto per i loro eroi: medici e infermieri che da da febbraio, senza sosta, stanno combattendo in prima linea contro il coronavirus. Per ringraziarli hanno consegnato loro delle pizze fumanti. È successo nella giornata di giovedì 7 gennaio all’ospedale Niguarda, protagonisti della consegna: Matteo, Lorenzo, Gabriele, Matteo e Francesco, ragazzi dello staff di PizzAut, la prima pizzeria gestita da persone autistiche. Al momento il ristorante è chiuso a causa della pandemia, così l’associazione ha inventato il "Pizzautobus", un mezzo attrezzato per poter preparare pizze d'asporto. E nella giornata di giovedì il bus ha fatto tappa proprio nel piazzale dell’ospedale Niguarda.

“Siamo un pò colleghi — scherza Nico Acampora, ideatore di Pizzaut —. Medici ed infermieri combattono il virus del Covid, noi combattiamo con le nostre pizze il virus dell'ignoranza, dell'esclusione e del pregiudizio. Troppo spesso i ragazzi con autismo sono esclusi dal mondo del lavoro e dalle relazioni sociali, come genitori di bimbi con autismo lo verifichiamo ogni giorno sulla nostra pelle e con i nostri ragazzi — racconta Nico Acampora —. Ci siamo resi conto che con attenzione, delicatezza e determinazione questa situazione si può cambiare e per questo abbiamo deciso di investire le nostre energie e le nostre risorse in un progetto capace di costruire oggi un presente ed un futuro diverso, dove integrare le persone autistiche non perché bisognose di aiuto, ma perché portatrici di competenze e di benessere".

"Oggi gli amici di PizzAut sono qui a Niguarda per preparare le loro pizze per i nostri operatori.– commenta Marco Bosio, Direttore Generale di Niguarda - è un bel segno di amicizia. Ho avuto modo di assaggiarla ed è veramente ottima, per cui complimenti a questi ragazzi e complimenti a chi ha ideato e reso possibile questo progetto così importante”.

Il progetto PizzAut

Il progetto PizzAut nasce dall’idea di Nico Acampora, papà di un bimbo autistico, come laboratorio di inclusione sociale attraverso la realizzazione di un ristorante gestito da ragazzi con autismo, affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione.