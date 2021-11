Filobus e tram, a Milano 155 milioni dal Pnnr

Circa 155 milioni di euro sono in arrivo a Milano per il trasporto pubblico locale, provenienti dai fondi del Pnrr. Lo rendono noto Federica Zanella e Edoardo Rixi, deputati della Lega. In totale, lo Stato ripartirà tre miliardi e 600 milioni di euro tra le Regioni per potenziare metropolitane, filobus e tramvie. Inoltre verranno assegnati 836 milioni di euro per lo sviluppo delle ferrovie regionali.

Alla città di Milano arriveranno 50,3 milioni per la metrotranvia interquartiere nord (Niguarda-Cascina Gobba), 36 milioni per la linea 7 (Bausan-Villapizzone), 52,3 milioni per la fornitura di quattordici tram bidirezionali per la linea 7, 9 milioni per realizzare la sede riservata del filobus 90-91 tra piazzale Zavattari e piazzale Stuparich (un'opera in attesa di essere completata da anni), 8,8 milioni per l'acquisto di nuovi filobus. "Un obiettivo - dichiarano - raggiunto anche grazie all’impegno del vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile".